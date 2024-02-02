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تراند اليوم : مختص يكشف مفاجأة بشأن الأرباح الشهرية من مشروع الدواجن

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صحيفة الخليج 365: كشف مهتم بالمشاريع التجارية، عن الأرباح التي يمكن تحقيقها من مشروع الدواجن، مشيرا إلى أنه مربح للغاية.

وقال خلال مقطع فيديو: "سعر إيجار عنبر دواجن بالشهر 500 ريال، وشراء 300 صوص عمره يومين بريالين".

وأضاف: "تكلفة أكل الدجاجة طوال الفترة 4 ريالات، وتكلفة ذبح الدجاجة الواحدة ريال".

وتابع: "مثلا شرينا 3000 صوص بريالين، وبعد 25 يوم يصل وزن الدجاج إلى 1000 جرام، وقيمة بيع الدجاجة الواحدة 13 ريال، فبحسبة 3000 ضرب 13 ريال يساوي 39000 ريال".

واختتم: "ننقص قيمة الصوص وايجار العنبر، وبحسبة 39 ألف ناقص 21 ألف يكون المكسب بالشهر الواحد 19000، أو 18.500".
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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