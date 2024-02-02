تراند اليوم : بالفيديو. تحطم طائرة داخل حديقة منزل في أمريكا ومقتل عدد من الركاب والسكان

صحيفة الخليج 365 - وكالات : لقي عدد من الأشخاص مصرعهم جرّاء تحطم طائرة صغيرة داخل حديقة منزل متنقل في ولاية فلوريدا، الخميس.

وأفادت إدارة الطيران الفيدرالية الأمريكية، التابعة لوزارة النقل، بأن قائد الطائرة ذات المحرك الواحد، وهي من طراز «بيتشكرافت بونانزا في. 35»، أبلغ بوجود عطل في المحرك قبل وقت قصير من سقوط الطائرة.

وقال سكوت إيلرز، رئيس إدارة الإطفاء في كليرووتر، خلال مؤتمر صحفي، إن الطائرة تحطمت داخل حديقة «بايسايد ووترز» المنزلية المتنقلة في كليرووتر، ما أدى إلى اصطدام جسم الطائرة بمنزل وتدميره، وإلحاق أضرار بثلاثة منازل أخرى على الأقل، وذلك على الرغم من إخماد رجال الإطفاء الحريق الناجم عن الحادث بسرعة.

وأضاف إيلر: «عثرنا على جسم الطائرة داخل أحد المنازل المتنقلة». ولم يذكر إيلرز عدد القتلى، واكتفى بالقول إن العديد من الأشخاص الذين كانوا على متن الطائرة وفي أحد المنازل لقوا حتفهم.