شكرا لقرائتكم خبر عن أقوى سيارة كروس أوفر ميتسوبيشي أوتلاندر 2024 في السعودية بهذه الميزات والسعر الرخيص والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي -

المختص في مجال السيارات بالمملكة العربية السعودية عبد الرحمن الخالدي، كشف عن مواصفات وسعر سيارة ميتسوبيشي "اوتلاندر" اليابانية، موديل 2023.

قوة المحرك ميتسوبيشي اوتلاندر 2023

ووضح الخاليد في فيديو على حسابه في منصة X، إن السيارة هذه تأتي بمحرك 4 سلندر، وبسعة 2.5 لتر، وبقوة 175 حصان، ومعدل استهلاك الوقود بها 13.7.

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سعر ميتسوبيشي اوتلاندر 2023

وأضاف الخالدي، أن سعر السيارة 102000 ريال تقريباً شامل الضريبة، وتأتي بناقل حركة CVT دفع أمامي.

مواصفات سيارة ميتسوبيشي اوتلاندر 2023

تأتي السيارة بإشارات في المرايا، و4 حساسات أمامية وجنوط مقاس 18، و4 حساسات خلفية.

وتحتوي السيارة على مثبت سرعة، وشاشة وكاميرا خلفية، مزودة بمقاعد قماش، وتحكم بالنظام الصوتي، ومثبت مقاعد أطفال، وفتحات تكييف تتبع المكيف الأمامي.