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شكرا لمتابعة خبر عن اندلاع حريق هائل داخل الخيام بسبب هبوب الرياح القوية .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - اشتعل حريق داخل أحد الخيام بسبب إشعال النار أثناء هبوب الرياح القوية .
وأظهر مقطع فيديو النيران وهي تشتعل داخل الخيام ويتصاعد منها الدخان، بينما يحاول أحد المارة إنقاذ الأمر ولكن الرياح تزيد اشتعال النيران .
وأكد المشهد الذي يحبس الأنفاس خطورة إشعال النيران داخل الخيام خلال هبوب الرياح.
وكان الباحث في المناخ عبدالعزيز الحصيني توقع استمرار موجة البرد القوية من 5 أيام إلى أسبوع بدأت أمس الخميس .