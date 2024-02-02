شكرا لمتابعة خبر عن اندلاع حريق هائل داخل الخيام بسبب هبوب الرياح القوية .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - اشتعل حريق داخل أحد الخيام بسبب إشعال النار أثناء هبوب الرياح القوية .

وأظهر مقطع فيديو النيران وهي تشتعل داخل الخيام ويتصاعد منها الدخان، بينما يحاول أحد المارة إنقاذ الأمر ولكن الرياح تزيد اشتعال النيران .

وأكد المشهد الذي يحبس الأنفاس خطورة إشعال النيران داخل الخيام خلال هبوب الرياح.

وكان الباحث في المناخ عبدالعزيز الحصيني توقع استمرار موجة البرد القوية من 5 أيام إلى أسبوع بدأت أمس الخميس .