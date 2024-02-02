شكرا لمتابعة خبر عن سفيرة المملكة لدى الولايات المتحدة تقلد الملحق العسكري بالسفارة رتبته الجديدة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - قلدت صاحبة السمو الملكي الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان بن عبدالعزيز سفيرة خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة الأمريكية، بمقر السفارة في العاصمة واشنطن، الملحق العسكري في السفارة اللواء طيار ركن سلمان بن عوض الحربي رتبته الجديدة.

وجاء ذلك بعد صدور الأمر الملكي الكريم القاضي بترقيته إلى رتبة لواء، وهنأت سموها اللواء الحربي بهذه الثقة الكريمة، راجية له التوفيق والسداد في عمله.

وأعرب اللواء سلمان الحربي عن اعتزازه بهذه الثقة الملكية الغالية، سائلاً المولى عز وجل أن يحفظ المملكة وقيادتها وشعبها وأن يديم جميع نعمه وفضله عليهم.