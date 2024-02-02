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معتمرة عراقية تعبر عن فرحتها بحصولها على المصحف كهدية من الحرم .. فيديو

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الرياض - علي القحطاني - أعربت معتمرة عراقية عن سعادتها بحصولها على المصحف الشريف كهدية من الحرم المكي .

وظهرت المعتمرة وهي في سعادة بالغة وتسير في ساحة الحرم المكي وتحمل في يديها مصحف قائلة:” شوفو شنو حصلت بالحرم المكي .”

ولقى المقطع تفاعلاً واسعًا من قبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي، الذي أعربوا عن سعادتهم لسعادة المرأة، حيث علّق أحدهم قائلاً:” ماشا الله، الله يدوم أفراح المسلمين وتكون من اتبع كتاب لله وسنة نبيه.

 

محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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