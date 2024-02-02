شكرا لمتابعة خبر عن معتمرة عراقية تعبر عن فرحتها بحصولها على المصحف كهدية من الحرم .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أعربت معتمرة عراقية عن سعادتها بحصولها على المصحف الشريف كهدية من الحرم المكي .

وظهرت المعتمرة وهي في سعادة بالغة وتسير في ساحة الحرم المكي وتحمل في يديها مصحف قائلة:” شوفو شنو حصلت بالحرم المكي .”

ولقى المقطع تفاعلاً واسعًا من قبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي، الذي أعربوا عن سعادتهم لسعادة المرأة، حيث علّق أحدهم قائلاً:” ماشا الله، الله يدوم أفراح المسلمين وتكون من اتبع كتاب لله وسنة نبيه.