اخبار السعوديه

زوجان فرنسيان ‬⁩يصلان تبوك‬⁩ عبر الدراجة الهوائية بعد مرورهم بـ 9 دول .. فيديو

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لمتابعة خبر عن زوجان فرنسيان ‬⁩يصلان تبوك‬⁩ عبر الدراجة الهوائية بعد مرورهم بـ 9 دول .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - روى زوجان من ⁧فرنسا‬⁩ تفاصيل وصولهما إلى ⁧تبوك‬⁩ عبر الدراجة الهوائية بعد مرورهم بـ 9 دول.

وقال ليو من فرنسا :”نريد اكتشاف ثقافة مختلفة والالتقاء بالناس ولذلك قررنا القيام برحلة مدتها عام واحد وعلى طول الرحلة نزور العديد من البلدان المختلفة ونلتقي بالعديد من الأشخاص المختلفين “.

فيما أضافت زوجته أريانا : الآن نذهب إلى تبوك بالطريق الجبلي وبعد ذلك سنذهب إلى المدينة المنورة وربما الرياض .عبرنا 9 بلدان لنأتي إلى المملكة “.

الكلمات الدلائليه
أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا