شكرا لمتابعة خبر عن زوجان فرنسيان ‬⁩يصلان تبوك‬⁩ عبر الدراجة الهوائية بعد مرورهم بـ 9 دول .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - روى زوجان من ⁧فرنسا‬⁩ تفاصيل وصولهما إلى ⁧تبوك‬⁩ عبر الدراجة الهوائية بعد مرورهم بـ 9 دول.

وقال ليو من فرنسا :”نريد اكتشاف ثقافة مختلفة والالتقاء بالناس ولذلك قررنا القيام برحلة مدتها عام واحد وعلى طول الرحلة نزور العديد من البلدان المختلفة ونلتقي بالعديد من الأشخاص المختلفين “.

فيما أضافت زوجته أريانا : الآن نذهب إلى تبوك بالطريق الجبلي وبعد ذلك سنذهب إلى المدينة المنورة وربما الرياض .عبرنا 9 بلدان لنأتي إلى المملكة السعودية “.