تراند اليوم : مصر.. أول رد بشأن بيع مدينة "رأس الحكمة" لرجال أعمال إماراتيين مقابل 22 مليار دولار

صحيفة الخليج 365: كشفت مصادر مصرية حقيقة استحواذ رجال أعمال إماراتيين على مدينة رأس الحكمة في الساحل الشمالي مقابل 22 مليار دولار.

وقالت المصادر، إنه لا يوجد أي اتفاقات تم إبرامها حاليا مع رجال أعمال إماراتيين لتخصيص أراضي بمنطقة رأس الحكمة في الساحل الشمالي، بحسب القاهرة 24.

وأشارت المصادر، إلى أن منطقة رأس الحكمة بمنطقة الساحل الشمالي، ما زالت قيد التخطيط ولا يوجد أي اتفاقات أو تعاقدات عليها في الوقت الحالي يتم إبرامها مع رجال أعمال إماراتيين.

وأوضحت المصادر أن المخطط الجديد يتضمن أن تكون المنطقة مقصدًا سياحيًا عالميًا، يتماشى مع الرؤية القومية والإقليمية لمنطقة الساحل الشمالي الغربي.