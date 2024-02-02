تراند اليوم : "حطوا البحر طحين وقلنا ماشي" .. الإعلامي محمد الشهري يشتكي من شركة اتصالات أقنعته بتحويل جواله لمفوتر والحصول على نت مفتوح وقبل أيام اكتشف المفاجأة !

صحيفة الخليج 365: روى الإعلامي محمد الشهري معاناته مع شركة اتصالات بعدما تفاجأ أنها تعطيه نت محدود على نظام مفوتر مقابل 400 ريال بالإضافة إلى 60 ريال ضريبة.

حول جوالك على مفوتر

وقال الشهري في تدوينة بمنصة إكس: ‏قالوا لي زمان حول جوالك على مفوتر 400 ريال شهريا وفوقها الضريبة 60 ريال برضو عليك وحنعطيك المكالمات والنت (مفتوح ولا محدود وبدون استخدام عادل) ولك شريحتين إضافية وحطوا البحر طحين وقلنا ماشي، المهم دربيت راسي وصدقتهم وكل شهر أدفع من 500 وطالع على ايش؟ مدري بس قلت يالله هم ابخص!! ومتحمل الفواتير ومع ذلك دائما النت عندي ضعيف.