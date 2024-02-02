تراند اليوم : بالفيديو.. مختص ب "الأرصاد" يكشف عن حالة الطقس المتوقعة خلال الأيام القادمة.. والمناطق المعرضة للأمطار

صحيفة الخليج 365: كشف محلل الطقس عقيل العقيل عن حالة الطقس المتوقعة خلال الأيام القادمة.

وقال خلال مداخلة مع قناة الإخبارية: " الأجواء الباردة ستستمر على معظم مناطق المملكة وهناك فرص مهيأة لهطول الأمطار".

وتابع: " المناطق المعرضة لهطول الأمطار هي المرتفعات الجنوبية ومرتفعات منطقة عسير والباحة"، مشيرا إلى أن الضباب الكثيف سيكون ثمة سائدة للطقس خلال هذه الأيام على جبال السروات، مع انعدام أو شبه انعدام في مستوى الرؤية الأفقية خاصة في القرى خارج المدن ومرتفعات عسير والباحة ومكة المكرمة والمناطق الشمالية في المملكة.