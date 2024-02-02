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تراند اليوم : النمر يكشف سبب شعور مريضة سكر بألم بالكتف الأيسر بمحاذاة القلب يختفي أسبوعين ويرجع

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صحيفة الخليج 365: علق استشاري القلب الدكتور خالد النمر على سؤال مريضة عانت من ألم في الكتف الأيسر.

وقالت السيدة في السؤال الذي شاركه النمر في حسابه الرسمي بمنصة إكس: عندي ألم بالكتف الأيسر من الخلف بمحاذاة القلب وأنا صاحبة ضغط وسكر لكن الغريب أن الألم يجي زي المغص يعني زي اللاوي ثواني بس، لكن لحظتها ما أقدر أتكلم من الألم ويفك ويرجع ويفك بعدين يختفي أسبوعين زي كذا ويرجع لي ثواني، وتابعت المريضة: سويت تخطيط وإنزيمات القلب يقولون زين كيف اتطمن؟

وأجاب النمر على سؤال المريضة قائلا: هذه الأعراض ليست من القلب شوفي طبيب عظام/ عضلات لتشخيص الحالة.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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