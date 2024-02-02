قلدت الأميرة “ريما بنت بندر آل سعود ” السفيرة والملحق العسكري في السفارة السعودية في الولايات المتحدة الأمريكية اللواء الطيار الركن سلمان بن عوض الحربي رتبته الجديدة بعد صدور الأمر الملكي الكريم القاضي بترقيته إلى رتبة لواء طيران ركن. ونشر الحساب الرسمي للسفارة السعودية في أمريكا على منصة التدوين المصغر “إكس” صورا للحظة تقليد اواء الطيران الركن سلمان بن عوض الحربي رتبته الجديدة.

كانت هذه تفاصيل خبر صور.. الأميرة ريما بنت بندر آل سعود تقلد اللواء الطيار الركن سلمان بن عوض الحربي رتبته الجديدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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