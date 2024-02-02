شكرا لمتابعة خبر عن محام يروي قصة شخص استولى على نصيب والدته وأشقائه من ميراث والدهم .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - كشف المحامي محمد الغامدي، قصة شخص استولى على نصيب أشقائه ووالدته من ميراث والدهم، وكانت نهايته صادمة للجميع حيث أنه خسر كل شيء .

وقال الغامدي خلال لقاء له على برنامج “ياهلا” المذاع على قناة روتانا خليجية : إن هناك شخص استولى على عقارات والده بعد وفاته، واتصلنا عليه لحل المشكلة وديا، ولكنه رفض الصلح”.

وأوضح أنه تم إصدار حكم ضده بتقسيم التركة إجبارا وتم إحالته إلى النيابة العامة بتهمة الاستيلاء على التركة وصدر ضده حكم بالسجن.

وأضاف:” أصبح هذا الرجل على الحديدة ونصيبه من الميراث لم يكفي أتعاب المحامي الذي وكله للترافع عنه.”