تراند اليوم : بالفيديو.. أول شرطية محجبة في نيويورك تروي تفاصيل عملها في الشرطة الأمريكية وتكريمها في اليوم العالمي للحجاب

صحيفة الخليج 365: كشفت شرطية محجبة تفاصيل عملها في شرطة نيويورك وتكريمها من قبل الشرطة.

وقالت أمل السكري، أول شرطية محجبة في نيويورك لقناة "الحرة" إنها "تشعر بسعادة كبيرة، لأن هذا الحدث يعني لها الكثير".

وأضافت أنه قبل عقود كان مثل هذا الأمر "حلما بعيد المنال"، ولكنها أصبحت "جزءا من هذا الحلم" الذي تحقق.

وتابعت السكري إن هذا يثبت بأن "الحجاب لا يمنعك من القيام بأي شيء تريدينه"، ويمكن لـ"المرأة المسلمة القيام بأي شيء مثل أي شخص آخر".