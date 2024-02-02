اخبار السعوديه

تراند اليوم : بالفيديو.. أول شرطية محجبة في نيويورك تروي تفاصيل عملها في الشرطة الأمريكية وتكريمها في اليوم العالمي للحجاب

0 نشر
0 تبليغ

صحيفة الخليج 365: كشفت شرطية محجبة تفاصيل عملها في شرطة نيويورك وتكريمها من قبل الشرطة.

وقالت أمل السكري، أول شرطية محجبة في نيويورك لقناة "الحرة" إنها "تشعر بسعادة كبيرة، لأن هذا الحدث يعني لها الكثير".

وأضافت أنه قبل عقود كان مثل هذا الأمر "حلما بعيد المنال"، ولكنها أصبحت "جزءا من هذا الحلم" الذي تحقق.

وتابعت السكري إن هذا يثبت بأن "الحجاب لا يمنعك من القيام بأي شيء تريدينه"، ويمكن لـ"المرأة المسلمة القيام بأي شيء مثل أي شخص آخر".

جاء ذلك بالتزامن مع الاحتفاء باليوم العالمي للحجاب مطلع فبراير، حيث كرمت شرطة نيويورك شرطيات يرتدين الحجاب.

محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا