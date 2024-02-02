والدة شاب تثير الجدل على المنصات الإجتماعية بسؤال عن المهر بعد طلاق ابنها لزوجته بعد شهر من الزواج

نشب خلاف بين عريس وعروسته بعد شهر واحد فقط من زواجهما، مما أدى إلى مغادرة العروس المنزل دون أخذ أغراضها.

وقالت والدة العريس في رسالة متداولة أن زوجة ابنها غادرت المنزل بعد طلاقها وتركت جميع أغراضها، بما في ذلك الذهب والعطور والملابس.

وأضافت أن أهل العروس المطلقة اتصلوا وطلبوا تسليم جميع أغراض ابنتهم، مما أثار تساؤلات حول أحقية المهر. وأعربت والدة العريس عن اقتناعها بأن المهر من حق ابنها، لكنها طرحت القضية على متابعيها للاستماع إلى آرائهم.