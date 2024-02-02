تراند اليوم : بالفيديو.. إعلامي كويتي يكشف تفاصيل محاولة اغتيال أمير الكويت الشيخ جابر الصباح قبل 39 عاما

صحيفة الخليج 365: كشف الإعلامي الكويتي وليد النصف، تفاصيل محاولة اغتيال أمير الكويت الراحل الشيخ جابر الصباح في 25 مايو 1985 عندما كان في طريقه إلى مكتبه في قصر السيف.

وقال خلال لقاء مع برنامج مخيال: "الشيخ جابر عادة كان يسير بدون حماية، وكان يجلس في المقعد الأمامي للسيارة بجوار السائق، ويوم الحادث كانت تسير سيارة أمام سيارة الأمير بداخلها جنود حراسة، وخلفه سيارة أخرى، وعند وصوله إلى ناحية المستشفى الأميري كانت تقف سيارة على الرصيف أراد قائدها اقتحام الموكب لتفجير سيارة الأمير ، ولكن انفجرت السيارة بعيدا عن سيارة الأمير"، لافتا إلى أن شدة الانفجار أدت إلى إصابة الأمير وتم نقله إلى المستشفى الأميري حيث أجريت الإسعافات اللازمة له.

وأضاف: "ذهبت إلى زيارة الشيخ جابر، وقابلنا في غرفة نومه، وكانت الغرفة متواضعة، وقال لنا ( أنا بخير).