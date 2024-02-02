تراند اليوم : بالفيديو.. "استشاري" يكشف ما هو مرض "التصلب العصيدي".. وسبب انتشاره بين صغار السن في المملكة

صحيفة الخليج 365: كشف الدكتور عبد الله شرف استشاري أمراض القلب والقسطرة في مدينة الملك سعود الطبية، عن زيادة الإصابات ب "التصلب العصيدي" أو تصلب شرايين القلب التاجية" في المملكة.

وقال خلال لقاء له مع قناة الإخبارية: " آخر دراسة في المملكة نشرت عام 2022 شملت 2000 شخص في معظم مناطق المملكة وجدت أن هناك تزايد في عدد الإصابات ب "التصلب العصيدي". لافتا إلى أن 50% من فئة أعمار 30 _ 70 سنة، معرضون للإصابة بـ "التصلب العصيدي" بسبب نمط حياتهم الغير صحي.

وأضاف: " هذا المرض كان متعارف عليه أنه يصيب كبار السن والمصابين بأمراض مزمنة مثل الضغط والسكر، ولكن الآن صغار السن يصابون بهذا المرض بسبب التدخين الذي يعد سببا رئيسيا للإصابة بهذا المرض".

وأوضح أن التصلب العصيدي هو أحد أنواع تصلب الشرايين بسبب تراكم الدهون والكوليسترول، مشيرا إلى أن الترسبات الدهنية تترسب داخل الشرايين وتسبب تضييق مجرى الشريان ثم يشتكي المريض من آلام في الصدر، لافتا إلى أن هناك نسب وفيات جراء الإصابة بهذا المرض.