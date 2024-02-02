تراند اليوم : مسؤول في وزارة الدفاع الأميركية: قاذفات "بي 1" غادرت قاعدة في بريطانيا في مهمة باتجاه الشرق الأوسط

صحيفة الخليج 365: صرح مسؤول في وزارة الدفاع الأمريكية مساء اليوم بقيام الولايات المتحدة الأمريكية في مهمة جديدة في الشرق الأوسط.

حيث نقلت قناة "سكاي نيوز العربية" تصريحات من المسؤول مفادها بأن أمريكا اطلقت بالفعل قاذفات "بي 1" التي غادرت من قاعدة "لايكنهيث" الجوية في بريطانيا في مهمة عاجلة باتجاه الشرق الأوسط.

وكانت قناة "سكاي نيوز" قد نقلت في وقت سابق من مساء اليوم بأن هذه الهجمات هي ضمن الصراع المستمر بين أمريكا وإيران الذي يستمر خارج حدود الدولتين.

ومن المرجح أن تستهدف هذه القذائف سوريا والعراق اللذان يملكان قواعد إيرانية بأُناس موالين لإيران كما يدعهم بعض الأحزاب والجماعات في كلا البلدين.