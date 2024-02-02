تراند اليوم : بالفيديو: الخليج 365 توثق آخر تطورات البحث عن مفقود "بحر مستورة" حميد الظاهري وتكشف معلومات جديدة حول ملابسات اختفائه

صحيفة الخليج 365: لا تزال "الخليج 365" توثق من موقع الحدث عبر مقاطع حصرية، اللحظات اليومية لفرق البحث عن المفقود "حميد الظاهري"، الذي اختفى قبل 14 يوماً أثناء رحلة صيد داخل البحر.

وأظهر مقطع الفيديو، تواجد فرق البحث والإنقاذ وبدء التجهيز، قبل النزول إلى مياه البحر، والتوجه إلى الموقع المحدد الذي اختفى فيه المواطن الستيني.

وأبان الفيديو الذي حصلت عليه الخليج 365، ارتداء فرق الإنقاذ لملابس الغطس، وإسطوانات الأكسجين والصعود إلى المركب، لتنفيذ خطة الوصول للمفقود.

وذكرت المصادر لصحيفة الخليج 365، أن المنطقة المتوقع أن المفقود وقع فيها، وعرة وعلى عمق كبير وبها كهوف وأسماك قرش.

وأشارت المصادر، إلى أن المنطقة المتوقع وجود المفقود بها على حسب GPS، متهالكة من الأعلى وبها شعاب مرجانية.

وأضاف المصدر في معلوماته الخاصة للمرصد، أنهم وجدوا إحدى أعمدة قارب المواطن المفقود، مائلة بشدة "منعكفة".

وواصل المصدر تصريحاته أنه على ما يبدو أن المفقود حاول الإمساك بالعامود ولكن لم يتمكن وسقط في المياه، بسبب شدة الهواء وقوة الأمواج.

وأكد أحد مصادرنا من موقع البحث عن المواطن المفقود، أن غداً سوف يأتي عدد كبير من الغواصين لتكثيف أعمال البحث .

كما علمت الخليج 365، أن غداً السبت سوف يكون آخر يوم لفرق البحث للبحث عن المفقود حميد الظاهري.

الجدير بالذكر، أن المواطن حميد الظاهري يبلغ من العمر 65 عاما، وذهب في رحلة صيد يوم 21 يناير الماضي، في منطقة الفواهة مركز مستورة التابع لمحافظة رابغ، ولم يعود وعثرت الفرق على مركبه فقط.