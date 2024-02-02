تراند اليوم : مبيصرفش على ابنه.. شاهد .. بطلة مسلسل الحاج متولي تهاجم طليقها

صحيفة الخليج 365: نشرت الفنانة "عايدة غنيم" واحدة من أبطال المسلسل المصري الشهير "عائلة الحاج متولي" في فيديو على صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "تيك توك" تهاجم فيه طليقها.

ظهرت تصريحات الفنانة بعد معرفتها بإدعاءات عديدة من أُناس على رأسهم زوجها السابق، ادّعوا بأنهم يساهمون في مصاريف علاج ومعيشة ابنها.

وردت "غنيم" على هذه الإدعاءات بقولها :"ابني من يوم ما انفصلت قسمًا بالله ما حد بعتله جنيه ولا اترفعت عليه سماعة تليفون، ولا اتقال له كل سنة وأنت طيب في عيد ميلاده ولا في أي مناسبة في الحياة، أنا متكفلة بكل حاجة ويعلم ربنا والناس المقربين مني".

وأوضحت بأنها من تتكفل بجميع مصاريف ابنها من الألف إلى الياء من أموال دراسته حتى مصاريف علاجه والتي يقدر أقل دواء فيها بحوالي مائة وخمسون دولار تقريبًا.

وانتهت "عايدة" حديثها قائلة بأنها ليست من الذين يبحثون عن المشاكل وأنها تُفضل أن تُترك وحيدة مرتاحة البال، كما صرحت بأنها لم تلجأ للقضاء للحصول على حق ابنها ولكن إن استمر هذا الأمر فهي بكل تأكيد ستلجأ للقضاء حيث بأنها قد سبق وتنازلت عن حقها طواعيةً وهذا ما لن يحدث مع حق ابنها"