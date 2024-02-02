تراند اليوم : بالفيديو.. الكاتب "بندر بن معمر" يروي قصة فساد حدثت في عهد الملك عبدالعزيز.. ويكشف عن ردة فعل المؤسس

صحيفة الخليج 365: روى الكاتب "بندر بن معمر" قصة فساد حدثت في عهد الملك عبدالعزيز - رحمه الله وردة فعل الملك المؤسس آنذاك.

وقال خلال لقاء له مع قناة mbc:"قبل 80 عاما، وتحديدا في عام 1363ه‍ الموافق 1944 م، حدثت قصة فساد، حيث قام مسؤولان عن بعض الأعمال المتعلقة بالحكومة في الرياض باختلاس 90 ألف ريال وهذا المبلغ كان كبير جدا بمقاييس ذلك الوقت".

وتابع:"أمر الملك عبد العزيز - رحمه الله - بالقبض عليهما وسجنهما، وبعد 6 أشهر تدخل أشخاص للتوسط لهما، ووافق الملك على الإفراج عنهما بشرط إعادة المبلغ، ووافق على دفعهما المبلغ بالتقسيط".

وأشار إلى أن تسويات الفساد التي تمت حاليا تستند لأصل مرجعي يرجع لأكثر من 80 عاما.