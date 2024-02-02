تراند اليوم : كويتي يعلق على عرض أمير خليجي مهراً 20 مليون للزواج من السعودية جوري الشهري.. ويقارن بين جمالها وجمال توم كروز

وتابع: "البنت مع الفلر حصلت 8.95 من 10، وتوم كروز أيقونة الجمال في التسعينات حصل 8.87 بدون فلر وبزاوية تظلمه"

صحيفة الخليج 365: علق الكويتي فيصل الطاحوس العنزي، على ما تردد بشأن عرض أمير خليجي مهراً 20 مليون ريال للزواج من الفتاة السعودية جوري الشهري.

محمد يوسف

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