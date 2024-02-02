تراند اليوم : كويتي يعلق على عرض أمير خليجي مهراً 20 مليون للزواج من السعودية جوري الشهري.. ويقارن بين جمالها وجمال توم كروز

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صحيفة الخليج 365: علق الكويتي فيصل الطاحوس العنزي، على ما تردد بشأن عرض أمير خليجي مهراً 20 مليون ريال للزواج من الفتاة السعودية جوري الشهري.
وقال خلال تغريدة نشرها عبر حسابه على منصة إكس: "طبعا نحن المهندسين ننظر للموضوع من نظرة علمية فنلجأ لمدى موائمة الوجه للنسبة الذهبي= 1.62 ومدى انطباق النسبة الذهبية (نسبة إلاهية الوضع تتعلق بالجمال وأيضا بوظائف ميكانية).
وتابع: "البنت مع الفلر حصلت 8.95 من 10، وتوم كروز أيقونة الجمال في التسعينات حصل 8.87 بدون فلر وبزاوية تظلمه"
وأضاف: "يعني احتمال كبير يكون خبر عرض المهر 20 مليون حقيقي".