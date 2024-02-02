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تراند اليوم : كويتي يعلق على عرض أمير خليجي مهراً 20 مليون للزواج من السعودية جوري الشهري.. ويقارن بين جمالها وجمال توم كروز

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صحيفة الخليج 365: علق الكويتي فيصل الطاحوس العنزي، على ما تردد بشأن عرض أمير خليجي مهراً 20 مليون ريال للزواج من الفتاة جوري الشهري.

وقال خلال تغريدة نشرها عبر حسابه على منصة إكس: "طبعا نحن المهندسين ننظر للموضوع من نظرة علمية فنلجأ لمدى موائمة الوجه للنسبة الذهبي= 1.62 ومدى انطباق النسبة الذهبية (نسبة إلاهية الوضع تتعلق بالجمال وأيضا بوظائف ميكانية).

وتابع: "البنت مع الفلر حصلت 8.95 من 10، وتوم كروز أيقونة الجمال في التسعينات حصل 8.87 بدون فلر وبزاوية تظلمه"

وأضاف: "يعني احتمال كبير يكون خبر عرض المهر 20 مليون حقيقي".
كويتي يعلق على عرض أمير خليجي مهراً 20 مليون للزواج من السعودية جوري الشهري.. ويقارن بين جمالها وجمال توم كروز
كويتي يعلق على عرض أمير خليجي مهراً 20 مليون للزواج من السعودية جوري الشهري.. ويقارن بين جمالها وجمال توم كروز
كويتي يعلق على عرض أمير خليجي مهراً 20 مليون للزواج من السعودية جوري الشهري.. ويقارن بين جمالها وجمال توم كروز
كويتي يعلق على عرض أمير خليجي مهراً 20 مليون للزواج من السعودية جوري الشهري.. ويقارن بين جمالها وجمال توم كروز
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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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