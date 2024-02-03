تراند اليوم : بالفيديو: قصة شاب تفاخر في المجالس بزواجه من قريبته رغم رفض والدها.. ويكشف الحيلة التي لجأ إليها لإتمام الزواج

صحيفة الخليج 365: كشف المحامي "أحمد الجهيمي" عن قصة زواج شاب من قريبته رغم معارضة والدها، وتفاخره بذلك في المجالس.

رفض الأب

وقال المحامي خلال مقطع فيديو، إن الشاب تقدم لخطبة الفتاة عدة مرات، ولكن والدها كان يرفضه لعدم اقتناعه بأنه يصلح زوجا لابنته.

حيلة الشاب

وأشار إلى أن الفتاة كانت تسافر إلى دولة أوروبية للدراسة وذلك برفقة والدها، لافتا إلى أن الشاب استغل عودة والد الفتاة إلى المملكة، وتواصل مع الفتاة ونشأت بينهما علاقة عاطفية، واتفقا على الزواج.

الزواج

وأضاف، سافر الشاب إلى البلد التي تقيم فيها الفتاة، وتزوجها وكان أخيها الأصغر هو وكيلها. لافتا إلى أن الشاب عندما عاد إلى المملكة

تنقل بين المجالس وتفاخر بأنه تزوج قريبته رغم أنف والدها، ثم ندمت الفتاة على الزواج.

حل القضية

وذكر المحامي بأن حل هذه القضية بسيط وهو أن المملكة تفرض قانونًا بأنه لا يصح الزواج إلا بوجود وليّ شرط أن يكون وليّ مقرب كالأب ولا يصح الانتقال إلى وليّ ابعد إلا بحكم قضائي، وبالتالي بما أن هذا الزواج تم بدون ذلك ولم يدخل بها الشاب إذن فهذا الزواج لا يُلتفت إليه في المحاكم.

واختتم حديثه، بأنه إن أقام والد الفتاة دعوى قضائية فسوف تحكم المحكمة ليس بفسخ الزواج وإنما ببطلانه من الأساس لأنه إن صح عن طريق الوليّ الأبعد فإنه لا يُلتفت إليه طالما أن الولي الأقرب موجود.