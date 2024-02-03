تراند اليوم : تركيا: شاب وفتاة يسطوان على محل مجوهرات للحصول على الأموال لإقامة حفل زفافهما .. شاهد ردة فعل البائع

صحيفة الخليج 365: وثق مقطع فيديو ، محاولة شاب وفتاة السطو على محل مجوهرات في إسطنبول للحصول على الأموال لإقامة حفل زفافهما والسفر في شهر عسل .

وأظهر الفيديو الشاب والفتاة وهما يدخلان محل مجوهرات ، ملثمان ، ويهددان صاحب المحل بسلاح ناري يف يد الشاب فيما حاولت الفتاة جمع المجوهرات في حقيبة للهروب بها .

وأبان الفيديو عدم اكتراث صاحب المحل لهما ، والتصدي للشاب ومحاولة أخذ السلاح الناري منه ، وفيما يتصارعان حضر أحد الأشخاص من الخارج وتمكن من مساعدة صاحب المحل في السيطرة على الشاب الملثم وضربه .

وأوضح الفيديو تمكن شخص ثالث من الإمساك بالفتاة قبل هروبها بالمجوهرات .

وكشف ناشر الفيديو أن الشاب والفتاة مخطوبان ويجهزان لزفافهما ولكنهما لا يمتلكان المال فقررا السطو على محل المجوهرات للحصول على المال لإقامة الزفاف والسفر في شهر العسل ، ولكنهما تفاجأ بتصدي صاحب المحل لهما وعدم قدرتهما في الحصول على المجوهرات والقبض عليهما .