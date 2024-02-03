تراند اليوم : مصر.. الإفراج عن نجل رجل أعمال قتل 4 طلاب دهساً أثناء قيادته سيارته تحت تأثير المخدرات

صحيفة الخليج 365 : أفرجت السلطات المصرية عن كريم الهواري نجل رجل الأعمال المصري الشهير محمد الهواري، بعد صدور قرار بالعفو عنه في القضية التي صدر ضده فيها حكم بالسجن المشدد 3 سنوات بعد قتله 4 طلاب دهسا أثناء قيادته السيارة تحت تأثير المخدرات.

وقال محامي نجل رجل الأعمال، إنه تم الإفراج عن موكله بعفو طبي، وإثبات تنازل ورثة المجني عليهم الأربعة.

والجدير بالذكر، تعود أحداث القضية إلى عام 2021 حيث دهس الهواري 4 طلاب كانوا في طريقهم إلى منازلهم أثناء سيره بسيارته بسرعة جنونية، في منطقة الشيخ زايد جنوب القاهرة، ولفظوا أنفاسهم الأخيرة فور وصولهم للمستشفى.