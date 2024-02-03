تراند اليوم : وزارة الرياضة تعلن حل مجلس إدارة ⁧‫نادي‬⁩ الصفا بالشرقية وإحالتهم إلى الجهات المعنية وتكشف السبب

صحيفة الخليج 365: قررت وزارة الرياضة حل مجلس إدارة نادي الصفا بالمنطقة الشرقية نظرًا لعدم التزام النادي بالأنظمة واللوائح الخاصة بالأندية الرياضية.

بيان رسمي

وأصدرت وزارة الرياضة بيان رسمي نشرته عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي «إكس» - تويتر سابقاً- ؛ فيما يلي نصه:

تجاوزات

"إشارة لما تم رصده من تجاوزات قامت بها رابطة جمهور نادي الصفا بمخالفة المادة (1/8) من اللائحة الأساسية للأندية الرياضية التي نصت على الالتزام بالأنظمة واللوائح المعمول بها في المملكة، ووفقا لما ورد في المادة (3/36) من اللائحة الأساسية للأندية الرياضية التي نصت على: (للوزارة أن تحل مجلس الإدارة لأي من الحالات التالية: إذا ارتكب تصرفات، أو ممارسات، أو إعمالًا تتنافى مع النظام العام، أو الآداب العامة، أو الأنظمة المعتبرة)، ونظرًا لعدم التزام نادي الصفا بالمنطقة الشرقية بالأنظمة واللوائح التي تحقق الأهداف السامية للرياضة، فقد قررت وزارة الرياضة مايلي:

حل مجلس إدارة النادي

أولاً: حل مجلس إدارة نادي الصفا اعتبارا من تاريخه، وفقا للائحة الأساسية للأندية الرياضية.

المخالفين

ثانيًا: حرمان المخالفين من الانتساب للنادي أو أي أندية أخرى، وإحالتهم إلى الجهات المعنية لاتخاذ ما يلزم.