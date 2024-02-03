شكرا لمتابعة خبر عن محام : القروض واحدة من أقوى أسباب الطلاق لأن الزوجة لا تتحمل هم الرجل .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - تحدث المحامي أسامة الزهراني عن خطورة القروض العقارية، مؤكدًا أنها واحدة من أقوى أسباب الطلاق وأخطرها .

وقال الزهراني في مقطع فيديو ظهر من خلاله :” أن القروض العقارية، واحدة من أقوى أسباب الطلاق وأخطرها، حيث أن الرجل يريد أن يبني منزل فيهدم أسرة سواء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة فتطلب المرأة الطلاق .”

وأضاف:” تأتي المرأة وتقول زوجي متغير علي له سنتين أو ثلاثة ولا أستطيع العيش مع هذا الرجل، وعندما ندخل في الأسباب نجد أن هذا بسبب الهم الذي يحمله الرجل من وراء القروض .”

ونصح الزهراني الزوجات بضرورة الوقوف بجانب أزواجهم والتهوين عليهم؛ لأن هذه الخطوة التي تسببت بحدوث المشاكل جاءت من أجل البيت ظنًا منه أنه سيعيش في نعيم هو وأسرته .