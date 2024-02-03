تراند اليوم : سعر الملكة تصل إلى 5 آلاف ريال.. شاهد: شاب سعودي يربي النمل ويوضح أنواعه وفوائده

صحيفة الخليج 365: سلط تقرير برنامج "في أسبوع"، الضوء على قصة الشاب أحمد الجمعان الذي يهوى جمع وترتيب النمل، وجعل منه بيوت ومستعمرات ومستوطنات واستطاع أن يستثمر فيه.

ملكة النمل

وقال أحمد الجمعان هاوي تربية النمل، إن أسعار ملكة النمل تتراوح ما بين 2000 ريال إلى 5000 ريال.

الظروف المعيشية

وأفاد التقرير: دخل الشاب أحمد عالم تربية النمل منذ 5 سنوات، مشيرا: تربية النمل يعتبر عالم موازي مختلف ويتطلب منه كمربي للنمل الدقة وتوفير البيئة والظروف المعيشية.

نملة محاربة

وذكر الجمعان: أول شيء دفعني لتربية النمل إن لهم عالم خاص يعيشون فيه بالأعشاش، مشيرا إلى أنواع النمل التي تشمل"ملكة نمل ونملة عاملة ونملة محاربة".

العلاج النفسي

وأوضح الجمعان: تربية النمل لها فوائد وتعد أحد طرق العلاج النفسي، مستعرضا عش النمل الذي يوجد به فتحات، إضافة إلى وضع المياه لهم بالإبرة لتوفير بيئة رطبة.

اليرقات الصغيرة

وأشار: النمل يحتاج لمحلول سكري والدود الذي يعتبر بمثابة بروتين للنمل من أجل تغذية اليرقات الصغيرة، موضحا أن نمل النجار حجمه يبلغ 3 سم.

نظام دفاعي

وتابع: هناك نمل نباتي يعيش على الأشجار وله نظام دفاعي غريب وهو إذا حس بالتهديد يوجه بطنه للي قدامه مثل المسدس ويرش رذاذ حمض الفورميك الذي يسبب حساسية.

رائحة سيئة

وأكمل: النمل العامل منتشر في البيوت، والنمل الآسيوي يفرز رائحة سيئة إذا شعر بالتهديد، لافتا: يوحد نمل محلي ونمل مستورد أوفره عن طريق مختصين عندي ويكون بتراخيص "نقل مخلوقات حية".

مهمة صعبة

وتابع: النملة الملكة مهمتها صعبة توفر الأكل وتطلع من العش لحالها من أجل الأكل وتحط البيض وتأكل من أجل تغذية اليرقات، مبينا أن النملة الملكة تعيش ما بين 15 عاما إلى 30 سنة.