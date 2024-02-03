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تراند اليوم : شاهد.. أخصائية تكشف عن فوائد فيتامين يطلق عليه "طول العمر".. وتحدد أعلى نسبة تركيز له!

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صحيفة الخليج 365: كشفت أخصائية عن فيتامين "pqq" يطلق عليه "طول العمر"، يتواجد في بشكل أعلى تركيزا في حليب الأم.

وأوضحت الأخصائية في مقطع فيديو على التيك توك، أن الدراسات العلمية أثبتت أن هذا الفيتامين هو المسؤول عن المضخة الموجودة في كل خلايا الجسم للمساعدة على توليد الطاقة.

وأضافت بأن الدراسات اكتشفت أيضا بأن هذا الفيتامين لديه القدرة على بناء خلايا جديدة في المخ للمصابين بجلطات أو تعرضوا لحادث.

وَنصحت الأم بإرضاء أطفالها بشكل طبيعي ليكون الطفل أذكى وإكسابه قدرات معرفية أكثر.

رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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