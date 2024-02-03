تراند اليوم : الكشف عن 7 علامات تحذيرية تشير إلى اقتراب الإصابة بالسكري

صحيفة الخليج 365: كشفت دراسة طبية عن 7 علامات يصدرها جسمك تخبرك أن مستويات السكر لديك مرتفعة للغاية.

1-فقدان الوزن غير المبرر:فقدان الوزن مرتبط بمقاومة الأنسولين، مما يعني عدم قدرتك على استخدام السكر في الدم للحصول على الطاقة، مما يترك جسمك يبحث عن مصادر أخرى مثل الدهون والعضلات.

2- التبول بشكل متكرر: علامة أخرى من علامات مرض السكري من النوع 2 ، وهي الحاجة إلى التبول أكثر، وتحدث عندما يحاول جسمك التخلص من هذا السكر الزائد في دمك، كما أن مستويات السكر في الدم مرتفعة بشكل غير طبيعي لدى مرضى السكري، لذلك ينتهي الأمر بكمية كبيرة من السكر في البول، وهذا يسحب الماء من جسمك إلى البول، لذلك تتبول بشكل متكرر.

3-زيادة العطش: إذا كنت تتبول أكثر، فسوف تشعر بالعطش أكثر وسيطالبك دماغك بتناول المزيد من السوائل لتحقيق التوازن بين الأمور.

4-عدم وضوح الرؤية أو مشكلات بصرية:عندما تكون مستويات السكر في الدم مرتفعة للغاية، فقد يؤثر ذلك على عدسة عينك ويؤدي إلى تورمها، وهذا التغيير بتسبب في رؤية ضبابية، وفقا لموقع "إكسبريس" البريطانية.

5-الشعور بالتعب الشديد: مقاومة الأنسولين الناتجة عن الارتفاع المستمر لمستويات السكر في الدم تعني أن خلاياك لا تستطيع بسهولة امتصاص السكر في الدم وإنتاج الطاقة، مما يجعلك تشعر بطاقة أقل، وتشعر بالتعب والإرهاق.

6-بطء الشفاء:علامة تحذير أخرى يجب الانتباه إليها هي القروح أو الإصابات التي تستغرق وقتًا أطول للشفاء، في حين أن هذا يرجع إلى عدة أشياء مختلفة، فإن أحد الأسباب هو ارتفاع مستويات السكر التي تؤثر على الأوعية الدموية في الجسم.

7-مناطق الحكة المتكررة: الشعور بالحكة في المناطق المحيطة، بما في ذلك الفخذ والإبط والأعضاء التناسلية والثديين من العلامات التحذيرية.