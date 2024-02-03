شكرا لقرائتكم الصقيع يغطي حرة العيص ودرجة الحرارة 4 تحت الصفر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - أظهر مقطع فيديو متداول الصقيع وهو يغطي حرة العيص في منطقة المدينة المنورة صباح اليوم الجمعة فيما تشير التوقعات إلى تراجع درجة الحرارة إلى 4 درجات تحت الصفر.

تراجع درجة الحرارة

وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – أن توالي درجة الحرارة انخفاضها الملموس على معظم مناطق المملكة تصحب بنشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من منطقتي الرياض والشرقية يمتد تأثيرها إلى الأجزاء الشرقية من منطقة نجران.

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توقعات الأرصاد اليوم

كما توقع المركز أن تكون السماء غائمة جزئيًا إلى غائمة يتخللها سحب ممطرة على مناطق الحدود الشمالية، الجوف وتبوك، ولا يستبعد تساقط الثلوج الخفيفة على أجزاء من تلك المناطق، كذلك على مرتفعات منطقة تبوك (علقان- الظهر- جبل اللوز)، كما ما تزال الفرصة مهيأة لهطول امطار خفيفة وتكوّن الضباب على أجزاء من مرتفعات جازان، عسير والباحة.