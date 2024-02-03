شكرا لقرائتكم رئيسة هيئة فنون العمارة لـ”المواطن”: ديزايناثون 2 حدث تصميمي يخلق بيئات مستدامة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - أكدت الدكتورة سمية السليمان الرئيس التنفيذي لهيئة فنون العمارة والتصميم أن تحدي ديزايناثون بنسخته الثانية هو أكبر حدث تصميمي حيث يجمع 500 مشارك ومشاركة ممّن لديهم اهتمام بمختلف المجالات المهنية يتنافسون على ثلاثة مسارات رئيسية، وهي: رفاهية العيش، التحوّل الحضري، التصميم بإحسان.

مسارات ديزايناثون 2

وأضافت في تصريحات خاصة لـ”متابعات الخليج 365” أن ميزة هذه المسارات أنها جديدة لكن تحديدًا في هذا العام يوجد مسارين خاصين بالهيئة وهما صمم بإحسان التي سيكون الإطلاق الرسمي لها قريبًا لكن اليوم يتم تجربتها لاستجلاء التحديات التي تواجهها وأشارت إلى أن المبادرة الثانية هي التحول الحضري وهي أيضًا جزء من اهتمام الهيئة التي تسعى إلى تقديم الأدوات والحلول والمعرفة التي تساعد في خلق بيئات مستدامة تتوافق مع حاجات السكان في الأحياء والمدن.

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التصميم التشاركي والتفكير التصميمي

يذكر أن هيئة فنون العمارة والتصميم قد أطلقت التحدي في العاصمة الرياض يوم الخميس 1 فبراير 2024، والذي يستمر على مدار 3 أيام، ويهدف إلى التوعية بأهمية دور منهجيتي التصميم التشاركي والتفكير التصميمي في إيجاد حلول مبتكرة في شتى مناحي الحياة، عبر إشراك جميع الأطراف المعنية بشكل فعال في عملية التصميم لإيجاد الحلول للتحديات العالمية، وتعزيز الإبداع والابتكار في مجال التصميم.