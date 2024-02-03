شكرا لقرائتكم فيصل بن فرحان يبحث مع نظيره الأمريكي التطورات في غزة والمنطقة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - تلقى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اتصالاً هاتفياً اليوم، من وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية السيد أنتوني بلينكن.

مناقشة القضايا الإقليمية والدولية

وجرى خلال الاتصال مناقشة القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وعلى رأسها التطورات في قطاع غزة ومحيطها، والجهود المبذولة للتعامل مع تداعياتها الأمنية والإنسانية.