شكرا لقرائتكم الثلوج تكسو الأرض حلة بيضاء في طريف ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - وثق مقطع فيديو متداول، تساقط الثلوج بكثافة على طريف في منطقة الحدود الشمالية خلال الساعات القليلة الماضية.

وأظهر المقطع، تساقط الثلوج بكثافة على أحياء طريف، حيث كست الأرض حلة بيضاء في مشهد بديع.

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توقعات حالة الطقس

وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم- بمشيئة الله تعالى- أن توالي درجات الحرارة انخفاضها الملموس على معظم مناطق المملكة تصحب بنشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من منطقتي الرياض والشرقية، يمتد تأثيرها إلى الأجزاء الشرقية من منطقة نجران.

كما توقع المركز أن تكون السماء غائمة جزئيًّا إلى غائمة، يتخللها سحب ممطرة على مناطق الحدود الشمالية، الجوف وتبوك، ولا يستبعد تساقط الثلوج الخفيفة على أجزاء من تلك المناطق، كذلك على مرتفعات منطقة تبوك (علقان- الظهر- جبل اللوز)، كما ما تزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار خفيفة وتكوّن الضباب على أجزاء من مرتفعات جازان، عسير والباحة.