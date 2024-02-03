شكرا لقرائتكم الدرَّاج البلجيكي “ميرلير” يواصل الفوز ويتصدر المرحلة الرابعة من سباق طواف العلا 2024 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - تصدَّر الدرَّاج البلجيكي تيم ميرلير من فريق (سودال كويك ستيب)، المرحلة الرابعة من سباق طواف العلا 2024، والتي كانت من الحجر إلى مرايا، وأقيمت اليوم الجمعة، بعد أن قطع مسافة المرحلة البالغة 142.2 كيلومتر؛ في زمن قدره 3:11:43 ساعة.

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وشهدت المرحلة الرابعة، مرور الدرَّاجين بين الواحات الطبيعية والمواقع الأثرية والمعالم الحضارية، مثل موقع الحِجر الأثري؛ أول موقع سعودي يدرج في قائمة اليونسكو للتراث العالمي، وقاعة مرايا أكبر مبنى مغطى بالمرايا العاكسة في العالم.

سباق طواف العلا 2024

وبالعودة إلى نتائج المرحلة، حلَّ الدرَّاج بريان كوكارد من فريق (كوفديس) الفرنسي ثانيًا، فيما حصد المركز الثالث الدرَّاج الهولندي كاسبر فان أودن؛ عضو فريق (دي إس إم فريمنش بوستنل).

وتوَّجت اللجنة التنظيمية للسباق الدرَّاج البلجيكي تيم ميرلير عضو فريق (سودال كويك ستيب) بالقميص الأحمر (تصنيف النقاط العامة)، وكذلك القميص الأخضر (تصنيف الوقت الفردي العام)، فيما حصل الدرَّاج الهولندي كاسبر فان أودن على القميص الأبيض (أفضل متسابق شاب)، أما الدرَّاج الياباني أتسوشي أوكا من فريق (جي سي إل تيم أويكو) فحصل على القميص البرتقالي لفئة الدرَّاج الأكثر نشاطًا، وذلك للمرة الثانية، فيما كان فريق (جايكو- العلا) أفضل فريق في المرحلة.

وبنهاية المرحلة الرابعة، يكون قد قطع الدرَّاجون مسافة 660 كيلومترًا، وتصدَّر الترتيب العام لـ(طواف العلا) البلجيكي تيم ميرلير، بزمن قدره 15:12:12 ساعة، فيما حلَّ ثانيًا الهولندي كاسبر فان أودن بفارق 4 ثوانٍ، وثالثًا الفرنسي بريان كوكارد متأخرًا بـ14 ثانية.

إلى ذلك، تنطلق المرحلة الخامسة والأخيرة من سباق طواف العلا 2024، غدًا السبت من البلدة القديمة، مرورًا بقرية مغيراء ومطار العلا الدولي وبوابة موقع الحِجر، وصولًا إلى مطل حرة عويرض بمسافة 150.2 كيلومتر.