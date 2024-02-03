شكرا لقرائتكم ضبط مخالفين لنظام البيئة لارتكابهم مخالفات الرعي في محمية الخنفة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - أعلنت هيئة تطوير محمية الملك سلمان بن عبدالعزيز الملكية، اليوم، أن فرق الجوالة بمحمية الخنفة ضبطت مخالفين لنظام البيئة ارتكبوا مخالفات رعي 1300 رأس من الأغنام و80 رأس من الإبل في الأماكن التي يمنع فيها الرعي، وتم تطبيق الإجراءات النظامية بحق المخالفين.

مخالفات رعي في محمية الخنفة

وأوضحت الهيئة أن قيمة مخالفات رعي الماعز والضأن داخل المحميات بدون ترخيص 50 ريالًا للرأس الواحد للمرة الأولى و100 ريال للمرة الثانية، وقيمة مخالفات رعي الإبل داخل المحميات بدون ترخيص 100 ريال للرأس الواحد للمرة الأولى و150 للمرة الثانية.

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يأتي ذلك ضمن إطار جهود الهيئة في حماية الغطاء النباتي والكائنات الفطرية والممتلكات العامة، مما يسهم في تحقيق الاستدامة البيئية في نطاق المحميات، والإسهام في تحقيق أحد أهم مستهدفات رؤية المملكة 2030، بتحويل المملكة لوجهة سياحية ذات معايير بيئية عالمية، داعية الجميع إلى ضرورة الالتزام بالأنظمة والتعليمات، مؤكدة استمرارها بضبط المخالفات وتطبيق العقوبات بحق المخالفين.