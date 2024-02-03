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عدن - ياسمين التهامي - حلم كل النساء .. ضعي زيت الزيتون على تفل القهوة قبل النوم على هذه المنطقة ولن تصدقي النتيجة

يعد مشروب القهوة أحد المشروبات المنتشرة حول العالم بنكهات مختلفة ومتنوعة، ولها شعبية كبيرة بين أعداد كبيرة من الناس، فالإنسان الذي يقوم بشرب كوب واحد من القهوة في الصباح بشكل يومي في هذا الشتاء يشعر بالمزيد من الرضا النفسي والراحة الجسمية كذلك، وهناك العديد من المميزات التي تحتوي عليها القهوة المطحونة الخاصة بجسم الإنسان وحيويته ونشاطه، هذا إلى جانب النشاط والطاقة التي تمنحها لجسم الإنسان، وسوف نتعرف على كافة التفاصيل المتعلقة بهذا الموضوع فتابعونا وابقوا معنا للمزيد من المعلومات.

مميزات وضع زيت الزيتون على تفل القهوة

هل تعلم أن تفل القهوة يمكن استخدامه كمقشر فعال وطبيعي ولطيف عند استعماله على البشرة، حيث يتم خلط قطرات من زيت الزيتون على تفل القهوة، ومن ثم يتم وضعه على البشرة كقناع ومن ثم يتم فركه بشكل دائري ولطيف لمدة ثلاثين دقيقة، حيث يتم غسله بعد ذلك بالمياه الفاترة، وفي خلال الأسبوع يتم تكرار هذا المزيج، حيث عند المواظبة سوف يشعر الشخص بالنتائج المذهلة ولن يحتاج جسمه نهائيا لأي تقشير.

مميزات القهوة

هناك العديد من الفوائد التي تختص بها القهوة حيث أنها تعمل على إزالة الدهون وحماية البشرة وخلوها من حبوب الشباب، بالإضافة إلى نسب كبيرة من مضادات الأكسدة التي تحتوي عليها والتي تحافظ بدورها على البشرة وتزيل الدهون وتنقي البشرة لتصبح جذابة وأكثر إشراقا.