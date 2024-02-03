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تراند اليوم : مصر.. تفاصيل القبض على شبكة دعارة تديرها امرأة وزوجها في أكتوبر

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صحيفة الخليج 365: كشفت تحقيقات النيابة المصرية أن 3 سيدات هن "أسماء، ورحمة، وصباح" شكلن عصابة للدعارة والسرقة، في أكتوبر.

وأدلت المتهمة الرئيسية في القضية بأقوالها كالتالي:

س- ما صلتك بالمتهمين في القضية؟

ج: عمرو جوزي، و الباقي صحابي.

س- ما صلتك وعلاقتك بالمجني عليهم؟، وهل من ثمه خلافات فيما بينكم؟

ج: أنا عرفتهم عن طريق شاب معرفش اسموا ايه واتكلمنا.

س- ما مضمون الحوار الذي دار فيما بينكم؟

ج: قالي أنا معايا اثنين صحابي وهاتي بنتان علشان نسهر.

س- هل وافقتي سالف الذكر على ذلك تحديدا؟

ج: أيوه.

س- ما مضمون الاتفاق الذي تم فيما بينكم؟

ج: اتفقنا إن أنا ورحمة وصباح هنروح ليهم الشقة وهنقعد معاهم ساعة، وبعدها رحمة هتروح تفتح الباب علشان شركائنا يدخلوا ويسرقوا العيال.

س- وما الذي بدر منكما عقب ذلك الاتفاق ؟

ج: أنا كلمت شاب عربي وقولت أنا هجيلك أنا ورحمة وصباح في الفيلا بتاعتكوا، وفق "مصراوي ".

س- وما الذي حدث عقب وصولكما تحديدا؟

ج: رحت أنا ورحمة وصباح الفيلا عنده ودخلنا وقعدنا معاهم وقعدنا نهزر حتى وصول جوزي.

س- كيف علمتي بوجودهما خارج الفيلا؟

ج: أنا جوزي عمرو كلمني وقالي إنه برة، وفق موقع "مصراوي".

س- وما التصرف الذي بدر منك آنذاك؟

ج: أنا خليت رحمة تطلع تفتح الباب وخلتهم دخلوا وأنا والبنات والشباب العرب جرينا برة و عمرو جوزي، ومحمد العرباوي وعبد الكريم دخلوا الفيلا.

س- ما هي كيفيه دخولهم للفيلا تحديدا؟

ج: هما دخلوا عن طريق رحمة وهي اللي فتحت الباب.

س- ما هي الأشياء التي تم الاستيلاء عليها؟

ج: أخدوا الهاتف المحمول والآيفون وساعاتان.

س- ملك من تلك المسروقات؟

ج: هي ملك الشباب العرب.

س- هل من ثمه اتفاق فيما بينكم على ارتكابكم لتلك الواقعة؟

ج: أيوه اتفقنا إننا نسرقهم.

س- هل من ثمه تعدي بدر منكم حيال المجني عليهم ؟

ج: لا.

س- ما الذي حدث بعد ذلك

إحنا جرينا ومشينا وروحنا بيتنا وفضلنا فيه لحد ما الشرطة جت.

اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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