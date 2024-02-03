انت الان تتابع "خدمات واستقبال رائع".. ضيوف برنامج الملك للعمرة يثمّنون جهود القيادة لخدمة المسلمين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

أعرب عددٌ من ضيوف برنامج خادم الحرمين الشريفين للعمرة والزيارة، في أثناء وجودهم بالمدينة المنوّرة، عن امتنانهم الكبير لما توليه حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- من عناية ورعاية فائقة للمسجد النبوي وقاصديه من ضيوف الرحمن والزوّار، مشيدين بالتطور العمراني في الحرم النبوي الشريف.

وفي التفاصيل، عبّر الضيف ناصر الكيلاني؛ من دولة رومانيا، عن سعادته وافتخاره بأن يكون ضيفاً في برنامج خادم الحرمين الشريفين للعمرة والزيارة‫، مشيداً بالتطور الكبير الذي شهدته المملكة العربية السعودية والمسجد النبوي من خدماتٍ مقدمة لضيوف الرحمن واستقبالٍ جميل وخدماتٍ ميسّرة، خاتماً حديثه بأن هذه المكرمة من خادم الحرمين الشريفين، تجسّد المعاني الحقيقية لاهتمامه وتلمسه -حفظه الله- احتياجات المسلمين في سائر أنحاء العالم.

وعبّر ارلندي سولاكو؛ من دولة ألبانيا‫، عن عظيم شكره وامتنانه لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي العهد -حفظهما الله- على تحقيق أمنيته بالقدوم للأراضي المقدّسة لأداء مناسك العمرة والصلاة في الحرمين الشريفين، مشيداً بالخدمات المتوافرة لخدمة زوّار المسجد النبوي، داعياً الله -عزّ وجلّ- أن يحفظ حكومة خادم الحرمين الشريفين، وأن يوفقها لما يحب ويرضى.