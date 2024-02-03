تراند اليوم : الكشف عن عدد القتلى والمصابين جراء الضربة الأميركية في العراق وسوريا

صحيفة الخليج 365: ارتفع عدد القتلى والجرحى جراء الضربة الانتقامية الأميركية ضد أهداف لفصائل مسلحة مدعومة من إيران إلى 34 قتيلا وأكثر من 25 جريحا وفق مصادر.

فقد أعلنت قيادة عمليات الأنبار للحشد الشعبي و"لواء 13 الطفوف"، اليوم السبت، عن مقتل 16 شخصا و25 جريحا "إثر الهجوم الأميركي على قاطع عمليات الأنبار للحشد". حسب سكاي نيوز.

وفي وقت سابق، قال مدير الخليج 365 السوري لحقوق الإنسان رامي عبد الرحمن إن الغارات الأميركية استهدفت 27 موقعا للميليشيات الإيرانية في سوريا.

وأفاد بسقوط 18 قتيلا من الميليشيات في الغارات على سوريا.

وكانت القوات الأميركية شنت غارات على أهداف في سوريا والعراق، وتوعدت واشنطن بشن المزيد من الهجمات ضد الميليشيات الموالية لإيران.

واستهدفت الضربات الأميركية مواقع في محافظة دير الزور في الشرق السوري، وتحديدا بمحيط مدينة البوكمال ذات الموقع المهم على الحدود السورية العراقية.