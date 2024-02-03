تراند اليوم : شاهد.. أول ظهور للأمير خالد الفيصل بعد مغادرته المستشفى عقب إجرائه عملية جراحية في جدة

صحيفة الخليج 365 : زار نائب أمير منطقة مكة المكرمة صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن مشعل بن عبدالعزيز أمس (الجمعة) مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن فيصل بن عبدالعزيز للاطمئنان على صحته بعد مغادرته المستشفى.

وسأل سموه الله أن يمُدّ الأمير خالد بن فيصل بن عبدالعزيز بالصحة والعافية، وأن يحفظه من كل سوء ومكروه، كما نقل سموه تحيات أبناء المنطقة ودعواتهم الصادقة لسموه الكريم.

واستمع الأمير سعود بن مشعل إلى توجيهات أمير المنطقة الرامية لخدمة المنطقة وسكانها، كما اطلع سموه على إيجازٍ عن مخرجات زيارات نائب أمير المنطقة التي انطلقت الأسبوع الماضي وشملت محافظات الليث، القنفذة، العرضيات وأضم وما تخللها من اجتماعات ووقوف على سير العمل في مشاريع التنمية التي بلغت 168 مشروعاً جديداً ومنجزاً وجارٍ تنفيذها.