تراند اليوم : "ازرع ما شئت خاصة هذين النوعين" .. شاهد ..الزعاق يزف خبرا سارا للمزارعين بشأن زراعة المحاصيل

صحيفة الخليج 365: كشف المختص في الطقس خالد الزعاق أن الأسبوع القادم هو الأسبوع الأوحد في السنة والذي يختص بزراعة جميع المحاصيل شتوية كانت أو صيفية والتي يسميها العامة بـ "بذرة الست" .

وتابع: سميت ببذرة الست لأنها 6 أيام "3 أيام من آخر الشبط و 3 أيام من أول العقارب" وتبدأ بـ 3 فبراير وتستمر لمدة 6 أيام وعادة ما يكون إنتاجها ذات جودة عالية وخاصة الورقيات والقرعيات.

وأضاف: وعلى العموم الزراعة لا تكون إلا في المواسم الانفصالية الربيع والخريف، والإنبات 3 أنواع "نبت صيفي ونبت شتوي ونبت مختلط".