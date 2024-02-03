تراند اليوم : "انكسر ظهري بوفاته" .. شاهد: الإعلامي أحمد الفهيد يبكي أثناء حديثه عن رحيل والده بشكل مفاجئ

صحيفة الخليج 365: كشف الإعلامي أحمد الفهيد تأثير وفاة والده عليه، التي جاءت مفاجأة مشيرا إلى أن وفاته كسرت ظهره.

وقال الفهيد خلال لقائه بودكاست "على بياض" : لما توفي أبوي ما كتبت شي، لأن أبوي توفي وفاة مفاجئة، واكتشفت بعد وفاته أني أصبحت في مواجهة الدنيا.

وتابع: فعلا رحيل الوالد كسر ظهري وخصوصا لما تكون أنت الولد الكبير، فأنا الآن مسؤول عن عائلتي وعن أمي وبعدين تزوجت وصار عندي زوجة وأولاد فزادت المسؤولية ، فاكتشفت أن في حزن كبير استوطن روحي بدون أن أشعر، حزن مخلوط بأعباء وطاقة تحمل تكاد أن تنفجر في لحظة غير محسوبة أو مخطط لها.

وتأثر الفهيد بكلام المذيع وأنهى كلامه بالدموع مؤكدا أن رحيل الوالد أو فقد الغاليين مؤلم وموجع.