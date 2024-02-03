تراند اليوم : منها مصانع طائرات ومخازن صواريخ وأسلحة.. أسماء المواقع التي قصفتها أمريكا في سوريا والعراق رداً على هجوم قاعدة البرج 22

صحيفة الخليج 365: شنت الولايات المتحدة الأمريكية، عدة غارات جوية على أهداف في غرب العراق وشرق سوريا، بعد أيام من التلميحات، بسبب انتشار ميليشيات موالية لإيران تورطت في هجوم قاعدة البرج 22 في الأردن.

85 هدفاً

واستهدفت الغارات الأمريكية 85 هدفاً تستخدمها الميليشيات الإيرانية، بينها 7 منشآت تابعة لميليشيات مرتبطة بهجوم الأردن، بحسب "العربية".

وتم قصف مواقع لعمليات قيادة ومراكز مخابرات وتخزين صواريخ وقذائف وطائرات بدون طيار، تابعة لفصائل مسلحة مدعومة من طهران ولفيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني.

سوريا

واستهدفت الضربات في سوريا، عدة مواقع للميليشيات الإيرانية في مدينة دير الزور وريفها شرقي البلاد، إضافة إلى مستودعات أسلحة وذخائر على طريق بور سعيد بدير الزور وفي بلدة عياش.

وشمل القصف مصنع طائرات مسيرة في حي العمال بدير الزور، بالإضافة إلى مواقع عسكرية بالقرب من مدينة البوكمال، ومزارع الحيدرية في بادية الميادين، إضافة لمنطقتي هرابش وحويجة صكر بين مدينة دير الزور ومطار دير الزور العسكري.

وتمثلت آخر الاستهدافات في مطار دير الزور العسكري ومحيط كلية التربية في دير الزور.

العراق

أما في العراق، ارتكزت الغارات على المناطق الحدودية لا سيما القائم حيث تنتشر الفصائل المسلحة والميليشيات الإيرانية، والعكاشات في الأنبار حيث تقع بعض مراكز الحشد الشعبي.

وتم استهداف مركز قيادة للعمليات تابعا للحشد الشعبي، وهو تحالف فصائل مسلحة باتت منضوية ضمن القوات الرسمية العراقية، في منطقة العكاشات الواقعة إلى الجنوب والقريبة من الحدود.