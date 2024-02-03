تراند اليوم : «إحداهن اتهمت بالزواج الغير شرعي ».. تعرف على زوجات رئيس وزراء باكستان السابق "عمران خان"

صحيفة الخليج 365: يتسائل الكثيرون عن زيجات رئيس وزراء باكستان السابق عمران خان، بعد الحكم الصادر عليه، بتهمة الزواج غير الشرعي، حيث ارتبط بثلاثة نساء، اثنتان منهن مطلقتان.

جيميما غولدسميث

تتزوج عمران من جيميما غولدسميث، وهي زوجته الأولى، حينما كانت تبلغ من العمر 20 عاماً فقط، فيما كان هو ضعف عمرها.

وكانت تعمل صحفية بريطانية، وهي ابنة رجل الأعمال البريطاني سير جيمز جولدسميث، واعتنقت الإسلام وانتقلت للعيش في باكستان، حيث كان قد قرر عمران خان بدء النشاط السياسي.

وأنجب الزوجان ولدين، هما سليمان وقاسم، ثم انفصلا عن بعضهما عام 2004.

ريهام خان

وبعدها تزوج عمران من ريهام خان، وكانت تعمل أيضا صحفية ومنتجة أفلام باكستانية.

وتزوج الاثنان في عام 2015، ولم يصمد سوى 9 أشهر وانتهى في 30 أكتوبر من نفس العام.

وكانت ريهام من إحدى أهم القبائل البشتونية، وعملت ريهام كمذيعة للنشرة الجوية في قناة "بي بي سي" في لندن، وأصدرت في عام 2018 كتابا انتقدت فيه زوجها السابق.

بشرى بيبي

وكانت الزوجة الثالثة والأخيرة هي بشرى بيبي، وتزوجا في 18 فبراير 2018.

وعندما تزوجا كانت بشرى تبلغ من العمر 40 عاماً، ولديها 5 أبناء من طليقها، الذي اتهمها بالزواج مرة أخرى قبل إتمام العدة الشرعية وإقامة علاقة غير شرعية.