وأكدت ضرورة تغطية مقابس الكهرباء وسلامة الأسلاك الكهربائية، وإبعاد أسطوانة الغاز والأجهزة الكهربائية ومواد التنظيف والمواد الكيميائية عن متناول الأطفال، وعدم تركهم وحدهم في المسابح، ووقايتهم من جميع الأسباب المؤدية إلى الاحتجاز دون رقابة.
كانت هذه تفاصيل خبر الدفاع المدني يشدد على أهمية المحافظة على سلامة الأطفال في المنازل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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