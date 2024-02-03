شكرا لقرائتكم خبر عن طبيب سعودي يكشف الشجرة المعجزة تضبط سكر الدم وتخفض ضغط الدم وتعالج أكثر من 33 مرض .. شاهد طريقه تناولها والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تنبت بكل مكان بما فيها اليمن .. الشجرة المعجزة تضبط سكر الدم وتخفض ضغط الدم وتعالج أكثر من 33 مرض .. شاهد طريقه تناولها

شجرة تكاد متواجدة في كل الدول ومما زاد من أهميتها فوائدها على مدى قرون من الزمن فالمصريين القدماء الذين اعتادوا استخدامها في استخراج “زيت المورينجا” كمنافس قوي في فوائده لزيت الزيتون، فضلا عن استخدامه في عمليات التحنيط.

وحسبما ذكر موقع روسيا اليوم أنه تضم شجرة “المورينجا” 14 صنفا أشهرها “المورينجا أوليفيرا” واكتسبت منه اسمها العلمي، كما يطلق عليها “الشجرة المعجزة” التي تستخدم أوراقها للوقاية والعلاج من أمراض عديدة. طريقة تناول اوراق شجرة المورينجا يتم عن طريق تناول الأوراق طازجة مع السلطة أو مطبوخة مثل السبانخ أو مجففة، حيث ترش مثل البهارات والتوابل على الطعام، كما أن الطريقة الأسهل لتناولها وضع ماء قبل الغليان مباشرة مثل الشاي الأخضر.

فوائد المورينجا.. 1 – تقي من هشاشة العظام وخاصة للنساء فوق سن الـ 45، فإن احتواء الأوراق على كمية كبيرة من الكالسيوم سهل الامتصاص يعالج مشكلة هشاشة العظام ويقويها ويزيل أوجاع العظام ويساعد في التحام العظم في حالة الكسور والنمو السريع للأسنان والعظام عند الأطفال.

2 – علاج الأنيميا على أشكالها المختلفة وذلك لتوفر الفيتامين B12 والحديد بكمية كبيرة داخل أوراق “المورينغا”.3 – تساعد بشكل كبير في توازن مستوى السكر بالدم وهو مجرب وفعال جدا لمرضى السكر.

4 – تناول أوراق “المورينجا” يوازن الكولسترول في الدم إلى مستواه الطبيعي. 5 – الوقاية وعلاج النقرس والتهاب المفاصل. 6 – تقوي جهاز المناعة بشكل كبير.

7 – تساعد على تنزيل الوزن بشكل سريع كوب أوراق “المورينجا” تقلل من الشهية وتقوم بتسريع عملية الأيض بالجسم كما أنها تسرع عملية الهضم ويتم فقدان الوزن بدون تعب ولأنها غنية بالفيتامينات والأملاح والبروتينات والمعادن، فالجسم يكتفي بهذه المواد الضرورية عند تناولها لسد حاجته ولا يطلب أنواع أكل مختلفة أخرى.

8 – تساعد أوراق “المورينجا” لمعالجة السموم في الجسم وإبطال الراديكالات الحرة المؤكسدة. 9 – تساعد على إدرار الحليب عند المرضعات بشكل كبير وهي مجربة وفعالة بشكل سريع.10 – تحتوي على الأحماض الدهنية أوميجا 3 و6 وهي أيضا مضادة للأكسدة بشكل كبير وتحمي وتمنع من أمراض القلب وتصلب الشرايين وتمنع الجلطات.

11 – تعمل أوراق “المورينجا” على تقوية الذاكرة بشكل كبيرة والحد من مرض الزهايمر. 12 – تناول أوراق “المورينجا” يقوم بقتل البكتيريا الضارة بالجسم وقتل الفيروسات المختلفة.

13 – تعطي الراحة النفسية والارتياح. 14 – تحمي الكبد والكلى من أمراض عديدة وتمنع تكون الحجارة في الكلى ويمكنها علاج التهابات الكبد وتليفه وتحسين عمله بعض تضرره بسبب تناول الكحول والمخدرات بحيث يعمل على تنقيته من السموم.

15 – تعتبر “المورينجا” علاجا رائعا لالتهاب المثانة والبروستاتا.

16 – تستعمل أوراق “المورينجا” في علاج عدة أنواع من السرطان والوقاية منها قبل تكونها ومنها: “سرطان الرئة” “الكبد” “البروستاتا” “البنكرياس” وغيرها.17 – أوراق “المورينجا” تحتوي على نسبة عالية من فيتامين A وتقوم بتقوية البصر.

18 – تساعد على علاج الضعف الجنسي لدى الرجال والنساء وزيادة الخصوبة وحل بعض مشاكل العقم وتنشيط هورمون الأستروجين في الرحم.

19 – تناول أوراق “المورينجا” يقوم بخفض ضغط الدم المرتفع.

20 – أوراق “المورينجا” علاج ممتاز للربو والحساسية.

21 – تعالج أوراق “المورينجا” قرحة المعدة والإثني عشر واضطرابات الجهاز الهضمي. 22- تحسن تناول أوراق “المورينجا” عمل وظائف الجسم وإفراز الهرمونات وعمل العضلات والأعصاب وتعالج تجلط الدم وتنظيم نبضات القلب.

23 – تعتبر “المورينجا” مدره للبول ومضاده لالتهابات البول.

24 – يستعمل زيتها وتناول أوراقها لنمو الشعر وعدم وتساقطه وتقويته.25 – تعطي أوراق “المورينجا” لمتناوليها بشرة مشرقة وصافية وتساعد على تنقية الجلد من الشوائب وتطهيره.

26 – تساعد بذور “المورينجا” في تنقية الماء العكر الملوث.

27 – تساعد في موازنة عمل الغدة الدرقية (للحالتين كسل أو نشاط زائد للغدة). 28 – تساعد في علاج التهاب القولون والأمعاء الدقيقة.

29 – تساعد في تخفيض حدوث نوبات الصرع. 30 – تساعد في التغلب على التهاب الكبد B. 31 – تساعد على عدم موت خلايا المخ أو حدوث جلطة دماغية.

32 – تسهل عملية الإخراج بدون إسهال. 33 – تحد من تداعيات وأضرار التدخين. 34 – علاج مشاكل الدماغ المختلفة مثل الخرف والزهايمر والباركنسون.