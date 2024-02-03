تراند اليوم : بالفيديو. الشيف "آمال المقبل" تكشف تفاصيل تدريبها العاملات المنزليات على الطهي

صحيفة الخليج 365: كشفت آمال المقبل شيف ومدربة طبخ عن تفاصيل دوراتها التدريبية على الطبخ للعاملات المنزليات.

وقالت خلال لقاء لها مع برنامج سيدتي المذاع على قناة روتانا خليجية: " أقوم بإعداد قائمة طعام تضم أنواع مختلفة من الطعام، ونشرها على حسابات التواصل الاجتماعي الخاصة بي"، مشيرة إلى أنه عند تلقي طلبات من العاملات لتعلم طبخة معينة يتم التواصل معهن لمعرفهة إذا يستطعن الكتابة والقراءة باللغة العربية أم لا.

وأضافت: " عند الانتهاء من تدريب العاملات أرسلن لي الأطباق التي قمن بإعدادها"، لافتة إلى أن العاملة لابد أن تتعلم على الأساسيات ومعرفة المقادير ثم يتم التطبيق العملي.

وأوضحت أنها تعلم العاملات كيفية تقطيع الدجاج واللحم وعمل التتبيلة وكذلك الخضار، ولا يتم استخدام الزيوت إلا عند القلي.