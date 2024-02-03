اخبار السعوديه

تراند اليوم : بالفيديو : المملكة تعلن تقديم 100 مليون ريال لدعم صندوق تمويل المبادرات في التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

٢٠٢٤٠٢٠٣_١٧٣١٤٥

صحيفة الخليج 365: أعلن وزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان عن تقديم المملكة، دعما لصندوق تمويل المبادرات في التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب بـ 100 مليون ريال.

وأضاف خلال كلمته أثناء الاجتماع الثاني لوزراء الدفاع بالدول الأعضاء في التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب في الرياض: " تم تقديم 46 برنامج تدريبي لمرشحي الدول الأعضاء للتدريب في مجالات عمل التحالف، بالإضافة إلى طرح مبادرة خاصة باسم برنامج التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب".

وتابع: "نتطلع لمساهمة الدول الأعضاء لدعم صندوق تمويل المبادرات وتقديم البرامج التدريبية، بما يساعد على تحقيق أهداف التحالف".
هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا