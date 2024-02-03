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تراند اليوم : هل موجة البرد الحالية هي الأخيرة؟.. بالفيديو.. متحدث الأرصاد يجيب ويكشف موعد إنتهاء أجواء الشتاء والمنطقة التي سجلت أقل درجة حرارة

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صحيفة الخليج 365: قال متحدث الأرصاد حسين القحطاني، إن موجات البرد الحالية ليست الأخيرة لكنها الأقوى حتى الآن، والمزيد منها قادم.

وأضاف القحطاني في مداخلة عبر قناة الإخبارية: "هذه الموجة ليست الأخيرة لكنها الأقوى حتى الآن، وما زال أمامنا قرابة الشهر في أجواء فصل الشتاء".

وتابع: "تتأثر المملكة بموجات برد قادمة من الشمال، وتدنت درجات الحرارة إلى درجة واحدة، وهي أقل درجة سجلناها في شتاء هذا العام على القريات".

وأكمل: "نحن نعتبر في شتاء دافئ نسبياً هذا العام ولم نتجاوز الصفر المئوي على مناطق المملكة".

اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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