تراند اليوم : هل موجة البرد الحالية هي الأخيرة؟.. بالفيديو.. متحدث الأرصاد يجيب ويكشف موعد إنتهاء أجواء الشتاء والمنطقة التي سجلت أقل درجة حرارة

صحيفة الخليج 365: قال متحدث الأرصاد حسين القحطاني، إن موجات البرد الحالية ليست الأخيرة لكنها الأقوى حتى الآن، والمزيد منها قادم.

وأضاف القحطاني في مداخلة عبر قناة الإخبارية: "هذه الموجة ليست الأخيرة لكنها الأقوى حتى الآن، وما زال أمامنا قرابة الشهر في أجواء فصل الشتاء".

وتابع: "تتأثر المملكة بموجات برد قادمة من الشمال، وتدنت درجات الحرارة إلى درجة واحدة، وهي أقل درجة سجلناها في شتاء هذا العام على القريات".

وأكمل: "نحن نعتبر في شتاء دافئ نسبياً هذا العام ولم نتجاوز الصفر المئوي على مناطق المملكة".